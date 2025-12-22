Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prendeu norte-americano em São PauloArquivo / Agência O Dia
Durante o trajeto, o homem conversou com as crianças, que relataram que estavam sendo transportadas para encontrar um homem mais velho, que não falava português. As meninas não souberam explicar como o conheciam e nem informar o destino exato para onde estavam indo. Diante da situação, o motorista realizou a denúncia por meio do aplicativo, que acionou a Polícia Civil. Segundo a empresa, o criminoso criou e utilizou, ao longo dos anos, diversas contas com nomes falsos ou de terceiros.
A partir dessas informações, agentes da especializada realizaram trabalhos de inteligência e monitoramento em conjunto com a empresa de aplicativo e com a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos, que possibilitaram a identificação do homem.
Ao longo das investigações foi identificado que, no dia 18 de dezembro, o usuário solicitou uma outra corrida no bairro do Rocha, onde quatro meninas menores teriam embarcado com destino a Santo Cristo. As apurações também revelaram que o criminoso se autodeclarava, em perfis de redes sociais, como 'turista sexual' e 'passport bro', termos associados a pessoas que utilizam poder econômico para obter vantagens em atos sexuais em outros países.
Durante o monitoramento, os agentes identificaram que no sábado (20), o homem teria se deslocado para São Paulo e estaria planejando fugir do país. Desde então, as equipes montaram um cerco para impedir fuga. Em ação rápida, o criminoso acabou sendo localizado e preso com o apoio da Polícia Civil paulista e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Na ação, foram apreendidos cinco pen drives, sete cartões de memória, um notebook, cinco celulares, diversos bichos de pelúcia, um relógio com câmera oculta e vários chips de telefonia. Somadas, as penas podem chegar a 34 anos de reclusão.
As investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema, além de apurar a existência de novas vítimas.
