Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prendeu norte-americano em São Paulo - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/12/2025 22:38

Rio - Um cidadão norte-americano, de 30 anos, foi preso nesta segunda-feira (22) por estuprar e explorar sexualmente diversas crianças no Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) capturaram o criminoso no bairro da Liberdade, em São Paulo.

As investigações tiveram início no começo de dezembro, após denúncia encaminhada por um aplicativo de transporte. De acordo com o relato, um motorista informou que um usuário, utilizando um nome falso, solicitou uma corrida e, ao chegar ao local de embarque, as passageiras seriam duas menores de idade.



Durante o trajeto, o homem conversou com as crianças, que relataram que estavam sendo transportadas para encontrar um homem mais velho, que não falava português. As meninas não souberam explicar como o conheciam e nem informar o destino exato para onde estavam indo. Diante da situação, o motorista realizou a denúncia por meio do aplicativo, que acionou a Polícia Civil. Segundo a empresa, o criminoso criou e utilizou, ao longo dos anos, diversas contas com nomes falsos ou de terceiros.



A partir dessas informações, agentes da especializada realizaram trabalhos de inteligência e monitoramento em conjunto com a empresa de aplicativo e com a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos, que possibilitaram a identificação do homem.



Ao longo das investigações foi identificado que, no dia 18 de dezembro, o usuário solicitou uma outra corrida no bairro do Rocha, onde quatro meninas menores teriam embarcado com destino a Santo Cristo. As apurações também revelaram que o criminoso se autodeclarava, em perfis de redes sociais, como 'turista sexual' e 'passport bro', termos associados a pessoas que utilizam poder econômico para obter vantagens em atos sexuais em outros países.

Além disso, foi constatado que o estrangeiro possui antecedentes criminais em mais de 13 estados dos Estados Unidos, por crimes como resistência à prisão, conduta desordenada e agressão a policial.



Durante o monitoramento, os agentes identificaram que no sábado (20), o homem teria se deslocado para São Paulo e estaria planejando fugir do país. Desde então, as equipes montaram um cerco para impedir fuga. Em ação rápida, o criminoso acabou sendo localizado e preso com o apoio da Polícia Civil paulista e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil. Também, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e a retenção de seu passaporte.



Na ação, foram apreendidos cinco pen drives, sete cartões de memória, um notebook, cinco celulares, diversos bichos de pelúcia, um relógio com câmera oculta e vários chips de telefonia. Somadas, as penas podem chegar a 34 anos de reclusão.



As investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema, além de apurar a existência de novas vítimas.

