Restaurante do Povo Josué de Castro foi inaugurado no Méier, nesta terça-feira (23)Divulgação/ Governo do Rio/ Marcelo Regua

Publicado 23/12/2025 19:08

Rio - Com direito a cardápio especial de Natal e presença do governador Cláudio Castro, o Restaurante do Povo Josué de Castro, no Méier, na Zona Norte do Rio, foi inaugurado nesta terça-feira (23). A 15ª unidade tem a capacidade para atender 220 pessoas de forma simultânea, e servir 2 mil refeições por dia, divididas entre cafés da manhã (500), almoço (1 mil) almoços e jantar (500), com valores simbólicos de R$ 0,50 (café da manhã) e R$ 1 (almoço e jantar). O investimento total para implantação do equipamento é de R$ 22 milhões.

Com a nova unidade, o governo ampliou para 35,5 mil o número de refeições oferecidas diariamente em todo o território fluminense. "A entrega deste Restaurante do Povo reforça o nosso compromisso de garantir dignidade e acesso à alimentação de qualidade para quem mais precisa. Este equipamento no Méier, restaurado, fortalece a nossa rede de proteção social e amplia a política de segurança alimentar em todo o estado", destacou o governador.

A inauguração da unidade contou com um cardápio especial de Natal. Os pratos principais foram Chester à Califórnia e carne assada ao vinho. Para acompanhar, farofa rica, arroz à grega, feijão, maionese e salada. De sobremesa, foram servidas rabanada, mini panetone e ameixa.

O Restaurante do Povo Josué de Castro funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h, na Rua Vinte e Quatro de Maio, 1.261, próximo à estação de trem Silva Freire.

Estrutura climatizada



A nova unidade, que será integralmente administrada pelo estado, tem ambiente de cerca de 1.500 metros quadrados, com áreas climatizadas e com acessibilidade. Pessoas idosas e com deficiência terão direito à alimentação gratuita, como já acontece em todos os outros Restaurantes do Povo sob gestão estadual.



A aposentada Zelma Costa, de 78 anos, moradora de Jacarepaguá, foi a primeira a chegar na fila. Ela conta que já frequenta outros Restaurantes do Povo e foi lá para provar o cardápio natalino. "Eu já frequento o Restaurante do Povo de Campo Grande e de Bangu, e gosto muito da comida. Eu vi a propaganda e decidi vir aqui no Méier conhecer. É muito bom ter uma oportunidade dessa, de se alimentar bem. E para mim, que sou idosa, sai de graça. Não paguei a passagem e não vou pagar a comida", disse.



Reforço na Zona Norte



Fechado desde 2016, o Restaurante do Povo do Méier era uma demanda antiga da população. As intervenções no local, iniciadas em julho deste ano, foram realizadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ). A obra contemplou a implantação de cobertura metálica, piso de alta resistência, pintura geral e acessibilidade em todo o restaurante.



Homenagem a Josué de Castro



Médico, professor e gestor público, Josué de Castro é reconhecido mundialmente por seu trabalho no combate à fome e pela formulação de políticas públicas voltadas à alimentação. Teve papel central na criação dos primeiros restaurantes populares do país e presidiu, na década de 1950, o Conselho Executivo da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO).





