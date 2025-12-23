Restaurante do Povo Josué de Castro foi inaugurado no Méier, nesta terça-feira (23)Divulgação/ Governo do Rio/ Marcelo Regua
A nova unidade, que será integralmente administrada pelo estado, tem ambiente de cerca de 1.500 metros quadrados, com áreas climatizadas e com acessibilidade. Pessoas idosas e com deficiência terão direito à alimentação gratuita, como já acontece em todos os outros Restaurantes do Povo sob gestão estadual.
A aposentada Zelma Costa, de 78 anos, moradora de Jacarepaguá, foi a primeira a chegar na fila. Ela conta que já frequenta outros Restaurantes do Povo e foi lá para provar o cardápio natalino. "Eu já frequento o Restaurante do Povo de Campo Grande e de Bangu, e gosto muito da comida. Eu vi a propaganda e decidi vir aqui no Méier conhecer. É muito bom ter uma oportunidade dessa, de se alimentar bem. E para mim, que sou idosa, sai de graça. Não paguei a passagem e não vou pagar a comida", disse.
Reforço na Zona Norte
Fechado desde 2016, o Restaurante do Povo do Méier era uma demanda antiga da população. As intervenções no local, iniciadas em julho deste ano, foram realizadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ). A obra contemplou a implantação de cobertura metálica, piso de alta resistência, pintura geral e acessibilidade em todo o restaurante.
Homenagem a Josué de Castro
Médico, professor e gestor público, Josué de Castro é reconhecido mundialmente por seu trabalho no combate à fome e pela formulação de políticas públicas voltadas à alimentação. Teve papel central na criação dos primeiros restaurantes populares do país e presidiu, na década de 1950, o Conselho Executivo da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO).
