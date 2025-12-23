Furto ocorreu na madrugada desta terça (23)Divulgação/Light
Tentativa de furto de cabos deixa 2 mil moradores sem luz por duas horas na Barra da Tijuca
Mais de 18 ocorrências semelhantes foram registradas desde outubro na região, segundo concessionária
Programa Acolhe Baixada é direcionado a pacientes de 14 anos a 25 anos que moram na região
Iniciativa visa a prevenção à gravidez não planejada e conta com a implantação de um contratecptivo no braço da jovem
Obra em Nova Iguaçu vai impedir que 480 mil litros de esgoto por dia cheguem aos rios da cidade
Novo sistema de coleta e tratamento beneficiará nove mil moradores e representará um avanço ambiental e em saúde pública
PM condenado por estuprar e matar sobrinho é preso em Angra dos Reis
Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, estava foragido e foi condenado a 46 anos de prisão pelo crime
Preso suspeito de matar namorada grávida na Rocinha
Durante as investigações, os policiais descobriram que ele tentava fugir do Rio para Minas Gerais
Jantar entre Bacellar e desembargador não aconteceu, afirma defesa
Advogados alegam que nome de Macário Judice Neto foi citado 'em vão' durante conversa entre parlamentar e TH Joias
Com cardápio de Natal, Restaurante do Povo é inaugurado no Méier
Unidade vai oferecer 2 mil pratos por dia, divididos entre café da manhã, almoço e jantar
