Furto ocorreu na madrugada desta terça (23) - Divulgação/Light

Furto ocorreu na madrugada desta terça (23)Divulgação/Light

Publicado 23/12/2025 16:21

Rio – Cerca 2 mil moradores da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, ficaram sem energia elétrica na madrugada desta terça-feira (23), por causa de uma tentativa de furto de cabos subterrâneos. O serviço foi interrompido por mais de duas horas.

De acordo com a Light, responsável pelo fornecimento, trata-se do 18º caso de furto de cabos registrado na região, de outubro a dezembro. Desde então, a concessionária contabilizou R$ 900 mil em prejuízos financeiros e aproximadamente 60 mil clientes afetados.

A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. A Light informou que registrou o crime na 16ª (Barra da Tijuca) e pede que a população denuncie esse tipo de crime ao Disque Denúncia pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. Não é preciso se identificar.