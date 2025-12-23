Às vésperas do Natal, cariocas recorrem a encomendas de comidas para a ceia - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/12/2025 15:47

Rio - Faltando poucas horas para o Natal, cariocas foram às ruas, nesta quarta-feira (23), para comprar comidas, em ritmo de preparativos finais para as festas. Algumas pessoas optaram por comprar pratos prontos para a ceia, argumentando que se trata de uma alternativa mais prática. O DIA esteve em padarias da Tijuca, na Zona Norte, e conversou com moradores da região sobre os últimos ajustes antes das celebrações.

