Às vésperas do Natal, cariocas recorrem a encomendas de comidas para a ceiaReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Mariana explica que a opção por encomendar a ceia oferece mais praticidade. "A maioria não quer ter o trabalho de ficar no fogão, passar praticamente o dia no preparo. Então, pela confiança que eles têm no nosso trabalho, os clientes vêm e encomendam, porque fica mais prático para eles, já saem daqui com tudo pronto."
Na quarta-feira (24), véspera de Natal, a padaria também realizará a entrega das encomendas. Os clientes poderão comparecer ao local para retirar seus produtos em horários previamente agendados. "A expectativa para amanhã é bem grande. A quantidade de pedidos e de clientes já agendados para retirada das encomendas é muito alta", destaca a gerente.
Segundo Mariana, o item mais procurado do menu de Natal da Casa do Pão é o chester com guarnição californiana, que custa a partir de R$ 119, variando de acordo com a pesagem final. O cardápio, porém, oferece outras opções. "Temos a nossa rabanada, que é muito boa, o tender, que também sai bastante, bolinho de bacalhau, tortas… Temos muita coisa", detalha.
Quem fez encomendas de aperitivos no local foi a professora Ana Claudia Berizario, de 35 anos. Moradora da Parada de Lucas, também na Zona Norte, ela pediu um kit de alho-poró, tranças recheadas de linguiça calabresa, presunto e queijo, além de rosquinhas de bacalhau. "É pela praticidade de não precisar ir para o fogão e fazer comida, ainda mais com criança em casa. Optei pela facilidade", explicou.
Ana conta ainda que a ceia reunirá cerca de 25 familiares. "A gente se organiza em família, com a minha mãe, minha tia, meus primos, e todo mundo leva um pouco de cada coisa."
Em outra padaria do bairro, o casal Marco e Maria da Graça Penna, ambos de 75 anos, também avaliava a possibilidade de encomendar alguns pratos para ajudar a família no jantar. "O nosso genro, uma pessoa maravilhosa, é quem vai fazer a ceia. Ele vai assar o peru e preparar a comida. Nós vamos para a casa da nossa filha para ficar com eles", contou Maria da Graça.
Marco detalhou os planos enquanto segurava o menu de Natal do estabelecimento. "Se precisar de alguma coisa desse folheto, a gente compra para ajudar", disse.
Já a agente de saúde Raquel Boaventura, de 30 anos, prefere manter a tradição e preparar ela mesma a ceia de Natal. Segundo ela, o costume fala mais alto nesses momentos. "Estou comprando tudo para fazer a ceia em casa. Geralmente são cerca de dez pessoas. A gente faz arroz, saladas, sobremesa, chester, pernil. Todo ano fazemos a ceia em casa, com os nossos temperos", afirma.
Fartura no Natal
Pesquisa Genial/Quaest, divulgada no último dia 20, mostra que cresceu o número de brasileiros que avaliam que a ceia de Natal deste ano será mais farta do que a do ano passado. O percentual subiu de 20%, em dezembro de 2024, para 23%, em dezembro de 2025.
Na outra ponta, 37% acreditam que a ceia será menos farta (eram 39% no ano passado), enquanto 36% avaliam que será igualmente farta (eram 38%). Outros 4% não souberam ou não responderam.
