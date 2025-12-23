Riotur inicia credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Rua 2026 - Divulgação/Prefeitura Rio

Publicado 23/12/2025 16:21

Rio - A Riotur e a empresa de eventos, Dream Factory, abriram nesta terça-feira (23) o credenciamento de ambulantes interessados em atuar no Carnaval de rua 2026 do Rio de Janeiro. As inscrições estarão abertas até 7 de janeiro, exclusivamente pelo site www.carnavalderua2026.com.br . Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade ou CNH, CPF e comprovante de residência no município do Rio.

O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro, mesma data em que começa o agendamento para retirada do kit, que segue até 14 de janeiro. A entrega dos kits acontecerá entre 15 e 24 de janeiro do ano que vem.

A credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do Carnaval de rua, incluindo ensaios, dias oficiais de folia e o pós-carnaval.

No ano passado, 55.957 ambulantes se inscreveram para trabalhar na festa, número que representa um crescimento de 65% em relação a 2024, quando cerca de 34 mil pessoas se registraram. Diante da alta demanda, a prefeitura do Rio, por meio da Riotur, disponibilizou 15 mil vagas, preenchidas por meio de sorteio eletrônico, garantindo igualdade de acesso e transparência no processo.

Além disso, o Carnaval de rua de 2025 reuniu mais de 8 milhões de foliões nas ruas da cidade e movimentou cerca de R$ 5,5 bilhões na economia carioca, impactando positivamente setores como turismo, comércio, gastronomia, transporte e serviços, com os ambulantes exercendo papel central na dinâmica econômica e na experiência do público.