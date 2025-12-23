Com calor intenso, banhistas lotam praias de Ipanema e Arpoador, nesta segunda-feira (22) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o nível 2 do Protocolo de Calor pontualmente às 13h10 desta terça-feira (23), segundo o Centro de Operações Rio. A classificação indica calor intenso, com índice de calor entre 36°C e 40°C previsto ou registrado por um ou dois dias consecutivos, durante pelo menos quatro horas.