Com calor intenso, banhistas lotam praias de Ipanema e Arpoador, nesta segunda-feira (22) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o nível 2 do Protocolo de Calor pontualmente às 13h10 desta terça-feira (23), segundo o Centro de Operações Rio. A classificação indica calor intenso, com índice de calor entre 36°C e 40°C previsto ou registrado por um ou dois dias consecutivos, durante pelo menos quatro horas.


De acordo com o Sistema Alerta Rio, a elevação das temperaturas ocorre devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre a região. O cenário mantém o tempo firme ao longo do dia, com céu com poucas nuvens e ausência de chuva. Os ventos devem soprar de forma moderada, enquanto as temperaturas permanecem elevadas, com máxima prevista de 38°C.

Orientação para a população

Diante das condições, a prefeitura reforça orientações à população para reduzir os riscos à saúde provocados pelo calor. A recomendação é aumentar a ingestão de água e sucos naturais, mesmo sem sensação de sede, além de priorizar alimentos leves, como frutas e saladas.

Também é indicado usar roupas leves, evitar bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar e não se expor diretamente ao sol entre 10h e 16h, período de maior intensidade térmica. Pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca, devem manter a medicação de rotina, já que o calor pode agravar quadros clínicos.

A orientação vale ainda para crianças, idosos e animais de estimação. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para a oferta frequente de água a esses grupos e, no caso dos pets, recomenda evitar passeios nos horários mais quentes e verificar a temperatura do solo antes de sair de casa.

As atualizações sobre os níveis de calor podem ser acompanhadas pelos canais oficiais do Centro de Operações Rio e da SMS.