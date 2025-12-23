Com calor intenso, banhistas lotam praias de Ipanema e Arpoador, nesta segunda-feira (22) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ENTROU EM CALOR 2 ÀS 13H10 DESTA TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 23, 2025
A cidade do Rio de Janeiro atingiu o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 13h10 desta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025. O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de… pic.twitter.com/fYoo8QU20B
De acordo com o Sistema Alerta Rio, a elevação das temperaturas ocorre devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre a região. O cenário mantém o tempo firme ao longo do dia, com céu com poucas nuvens e ausência de chuva. Os ventos devem soprar de forma moderada, enquanto as temperaturas permanecem elevadas, com máxima prevista de 38°C.
Orientação para a população
Diante das condições, a prefeitura reforça orientações à população para reduzir os riscos à saúde provocados pelo calor. A recomendação é aumentar a ingestão de água e sucos naturais, mesmo sem sensação de sede, além de priorizar alimentos leves, como frutas e saladas.
Também é indicado usar roupas leves, evitar bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar e não se expor diretamente ao sol entre 10h e 16h, período de maior intensidade térmica. Pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca, devem manter a medicação de rotina, já que o calor pode agravar quadros clínicos.
A orientação vale ainda para crianças, idosos e animais de estimação. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para a oferta frequente de água a esses grupos e, no caso dos pets, recomenda evitar passeios nos horários mais quentes e verificar a temperatura do solo antes de sair de casa.
As atualizações sobre os níveis de calor podem ser acompanhadas pelos canais oficiais do Centro de Operações Rio e da SMS.
