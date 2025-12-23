Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Queimados - Divulgação / PCERJ

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (23), a "Operação Sub Iudice", para cumprir mandados de busca e apreensão, em Queimados, na Baixada Fluminense, contra um homem investigado por ameaçar diretamente a integridade física e a segurança pessoal de um juiz. Ele foi conduzido à unidade para prestar esclarecimentos.

De acordo com a polícia, o juiz recebeu mensagens com ameaças claras por meio de uma rede social, em 17 de outubro. Os textos foram mandados por um perfil falso, criado especificamente para a prática criminosa.



O trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) identificou que o dono do perfil de onde partiu as mensagens é réu em um processo judicial conduzido pela própria vítima, evidenciando a tentativa de intimidação.



Durante a ação, os agentes apreenderam celulares, notebook e uma CPU. Todo material apreendido vai passar por perícia para aprofundar as investigações.