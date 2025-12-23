Rio - Um caminhão roubado foi abandonado na Avenida Brasil, na altura de Benfica, na manhã desta terça-feira (23), depois que os suspeitos em seu interior perceberam a aproximação da Polícia Militar e dicidiram fugir a pé. A ação provocou impactos no trânsito da região.
Segundo a PM, o veículo estava atravessado na pista central quando os agentes se aproximaram. Os homens deixaram o veículo e saíram correndo. O motorista acabou sendo localizado em seguida, mas não foi detido. A carga de frango foi recuperada intacta.
fotogaleria
Por causa da ocorrência, duas faixas da pista central, no sentido Centro, ficaram interditadas, o que gerou retenções no tráfego. Após a liberação da via, o trânsito seguiu lento no trecho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.