Caminhão foi recuperado intacto pela PM - Divulgação

Publicado 23/12/2025 12:22

Rio - Um caminhão roubado foi abandonado na Avenida Brasil, na altura de Benfica, na manhã desta terça-feira (23), depois que os suspeitos em seu interior perceberam a aproximação da Polícia Militar e dicidiram fugir a pé. A ação provocou impactos no trânsito da região.

Segundo a PM, o veículo estava atravessado na pista central quando os agentes se aproximaram. Os homens deixaram o veículo e saíram correndo. O motorista acabou sendo localizado em seguida, mas não foi detido. A carga de frango foi recuperada intacta.