Moradores reclamaram do barulho em excessoReprodução / Record

Publicado 23/12/2025 09:44 | Atualizado 23/12/2025 09:45

Rio – Um grupo de centenas de motociclistas realizou um "rolezinho" na Linha Amarela, na madrugada desta terça-feira (23). Vídeos gravados por moradores mostram que os participantes da motociata ainda pararam em um trecho da via e soltaram fogos de artifício.

Internautas relataram barulho intenso vindo da rua, por volta das 3h. A Polícia Militar informou, através de comunicado, que não foi acionada para a ocorrência.

A reportagem tenta contato com a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, para mais detalhes do ocorrido.