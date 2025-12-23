Moradores reclamaram do barulho em excessoReprodução / Record
'Rolezinho' de motociclistas na Linha Amarela causa transtorno entre moradores
Condutores ainda soltaram fogos de artifício, gerando reclamações de barulho
Confira dicas de documentação para evitar perrengues em viagens com crianças e adolescentes
Em alguns casos, autorizações são necessárias. TJRJ recomenda planejamento com antecedência
Suspeito de roubar farmácia na Tijuca em 2017 é preso durante operação
Fábio Marques de Assis trabalhou, em 2016, no estabelecimento alvo do ataque
Morte de servidor desaparecido em Petrópolis é confirmada
Mauro de Oliveira França foi arrastado pela correnteza formada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Prefeitura decretou luto de três dias
Voos no Aeroporto Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Silvio Costa Filho afirmou que vai liberar cerca de 1,5 milhão de passageiros, e isso não afetará as operações do Galeão
