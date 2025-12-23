Foi expedido mandado de prisão preventiva contra Fábio - Divulgação / Disque Denúncia

Foi expedido mandado de prisão preventiva contra FábioDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 23/12/2025 07:34

Rio – Fábio Marques de Assis, de 35 anos, foi preso no Rocha, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (22), durante a Operação Barricada Zero. Ele é acusado de ter roubado uma farmácia onde é ex-funcionário em abril de 2017, na Tijuca.

De acordo com as investigações da 19ª DP (Tijuca), na ocasião, Fábio, também conhecido pelos vulgos Barney ou Brancão, entrou no estabelecimento com uma arma de fogo. Então, ele rendeu o gerente e mais dois empregados que estavam na porta da drogaria, exigindo que todos ficassem dentro da loja, enquanto roubava o dinheiro do caixa e os celulares dos rendidos.

Depois, ele teria ordenado que o gerente descesse ao subsolo, onde está o escritório da farmácia, e colocasse todo o dinheiro das férias do dia em uma bolsa. O suspeito fugiu em seguida.

As vítimas não tiveram dificuldade para reconhecer Fábio, já que ele trabalhou no estabelecimento de janeiro a março de 2016, como entregador.

As autoridades o encontraram na Rua Bérgamo, na Comunidade Morar Carioca, região que está sob o domínio da facção Comando Vermelho (CV). Após a voz de prisão, ele foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo). Agentes confirmaram o mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado e concurso material.