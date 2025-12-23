Foi expedido mandado de prisão preventiva contra FábioDivulgação / Disque Denúncia
Suspeito de roubar farmácia na Tijuca em 2017 é preso durante operação
Fábio Marques de Assis trabalhou, em 2016, no estabelecimento alvo do ataque
Morte de servidor desaparecido em Petrópolis é confirmada
Mauro de Oliveira França foi arrastado pela correnteza formada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Prefeitura decretou luto de três dias
Voos no Aeroporto Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Silvio Costa Filho afirmou que vai liberar cerca de 1,5 milhão de passageiros, e isso não afetará as operações do Galeão
Norte-americano é preso por estuprar e explorar sexualmente crianças no Rio
Criminoso se autodeclarava nas redes sociais como 'turista sexual' e 'passport bro'
STF prorroga permanência do estado do Rio no Regime de Recuperação Fiscal
Ministro Dias Toffoli estendeu até junho de 2026 os efeitos da tutela concedida anteriormente
