Mauro França estava no carro no momento em que foi arrastado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/12/2025 06:42





Mauro trabalhou por cerca de 30 anos na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), onde ingressou por concurso público em 1995. Ao longo de sua trajetória, atuou em diferentes setores da Companhia.



Psicólogo de formação, destacou-se no atendimento ao público, função pela qual tinha grande apreço. Também integrou a Junta de Análise de Defesa de Autuação (Jada) e a Coordenadoria de Processamento de Infrações.



Definido pela Companhia como servidor exemplar, Mauro era apaixonado pelo trabalho e reconhecido por colegas e gestores como um grande amigo e companheiro de jornada. Seu desaparecimento e morte causaram comoção entre os que conviveram com ele na CPTrans.



“A Prefeitura e a CPTrans se solidarizam com os familiares e amigos, expressando os mais sinceros sentimentos neste momento de dor, e reafirmam o reconhecimento e a gratidão pelos anos de dedicação e serviços prestados por Mauro à cidade de Petrópolis. Sua memória e seu legado permanecerão vivos entre os colegas e na história da CPTrans”, afirmou.

