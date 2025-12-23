Mauro França estava no carro no momento em que foi arrastadoReprodução / Redes Sociais
Mauro trabalhou por cerca de 30 anos na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), onde ingressou por concurso público em 1995. Ao longo de sua trajetória, atuou em diferentes setores da Companhia.
Psicólogo de formação, destacou-se no atendimento ao público, função pela qual tinha grande apreço. Também integrou a Junta de Análise de Defesa de Autuação (Jada) e a Coordenadoria de Processamento de Infrações.
Definido pela Companhia como servidor exemplar, Mauro era apaixonado pelo trabalho e reconhecido por colegas e gestores como um grande amigo e companheiro de jornada. Seu desaparecimento e morte causaram comoção entre os que conviveram com ele na CPTrans.
Por meio de nota, a Prefeitura de Petrópolis lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias em memória do servidor.
