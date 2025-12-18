Mauro França estava no carro no momento em que foi arrastado - Reprodução / Redes Sociais

Mauro França estava no carro no momento em que foi arrastadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/12/2025 08:54

Rio - O ocupante de um dos carros levados pela correnteza causada pelo temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana, nesta quarta-feira (17), foi identificado como Mauro de Oliveira França. Ele, que é concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), continua desaparecido nesta quinta-feira (18).

Nas redes sociais, imagens mostram veículos sendo "engolidos" por um rio que transbordou na altura da Rua Visconde de Souza. Em um dos vídeos é possível ver moradores desesperados pedindo para que o Mauro deixe o carro vermelho.

A CPTrans informou que acompanha a situação e presta apoio às autoridades envolvidas. A empresa ainda mantém contato com os familiares e presta o apoio necessário. O órgão destacou que novas informações serão divulgadas assim que confirmadas oficialmente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro quartéis atuam nas buscas, que contam com apoio de mergulhadores e drones com câmera térmica. Os trabalhos seguiram pela noite, com embarcações, e não têm previsão de término.



A corporação recomenda que, em situações de alagamento, inundações e até mesmo enxurradas, o motorista deve abandonar o veículo assim que a água atingir a metade da roda, em torno de 30 centímetros, ou também ao perceber correnteza, dificuldade de controle da direção ou falhas no motor.



Se o carro começar a ser arrastado, a orientação é manter a calma, destravar portas e janelas imediatamente e sair. Em seguida, buscar um local mais alto como um muro, uma calçada elevada, uma escada, um degrau alto ou outro ponto fora da água. Nunca tente atravessar a enxurrada, não volte para pegar objetos e não se segure ao veículo, porque ele pode capotar ou afundar repentinamente.



Para os pedestres, o risco começa ainda antes. Apenas 15 centímetros de água em movimento já são capazes de derrubar e arrastar uma pessoa andando na rua. Além disso, há riscos graves como quedas em bueiros abertos, buracos invisíveis, correnteza repentina e choque elétrico em áreas alagadas.

Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, até o momento, 50 ocorrências - entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos - foram registradas, além de alagamentos e inundações em diversos pontos da cidade. Dois carros foram retirados do Rio Palatino, no Centro.

As aulas da rede municipal de educação foram retomadas nesta quinta-feira (18). No momento, não há desabrigados ou desalojados.

Equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) estão nas ruas fazendo a limpeza e desobstrução das vias. Os trabalhos na manhã desta quinta-feira (18), se concentram na Estrada da Saudade, Bingen, Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro, Estrada Mineira, Corrêas, Estrada União e Indústria, Quissamã, Itamarati, Mosela, Bataillard e Pedras Brancas. Cerca de 200 trabalhadores e 21 maquinários – entre retroescavadeiras e caminhões – estão envolvidos nas ações.

“Estamos limpando e organizando a cidade, que já está voltando ao normal depois da forte chuva de quarta. As aulas na rede municipal retornaram nesta quinta-feira e o comércio está funcionando. Todas as equipes estão nas ruas atendendo as ocorrências e continuamos monitorando o tempo e informando a população”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Fornecimento de energia foi afetado



Por meio de nota, a Enel, concessionária responsável pelo abastecimento de energia no município, informou que normalizou o fornecimento para 95% dos clientes que tiveram o serviço impactado pelas fortes chuvas.



Em situações como esta, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais de atendimento para mais agilidade. As solicitações podem ser feitas pelo site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para Android e iOS) ou pelo WhatsApp Elena (21 99601-9608).

Algumas regiões também estão com o abastecimento de água prejudicado, devido à falta de energia elétrica que impactou unidades operacionais da concessionária Águas do Imperador. A situação afeta a unidade de bombeamento da comunidade do Alemão na parte baixa, e na Alameda Aclimação em Itaipava.

Transportes

Duas linhas de ônibus ainda estão sendo impactadas devido às chuvas. Ao todo, os coletivos estão deixando de atender 1,3 quilômetro.

- Linha 149 (Roncoroni): não está atendendo a Rua Eugênio Werneck, no Morin

- Linha 630 – Jardim Salvador, operando somente até a entrada da região.

Estado do Rio ainda tem chuvas



De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), há registros de chuva fraca nas regiões Sul, Capital, Metropolitana, Baixada Fluminense, Serrana, Norte e Noroeste. A temperatura mínima registrada foi de 9,5°C em Petrópolis.



Ao longo do dia, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada no estado a qualquer momento, de forma isolada. A temperatura máxima prevista é de 25°C, com ventos moderados.



Os municípios de Santo Antônio de Pádua e Aperibé permanecem com risco hidrológico alto. Há ainda risco de deslizamento alto para Petrópolis, Duque de Caxias e Angra dos Reis.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há alerta de perigo potencial para chuvas intensas para toda Região Serrana, Noroeste e grande parte da Norte, além de um pedaço da Centro-Sul.



Na cidade do Rio, ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável, de acordo com o Sistema Alerta Rio. O céu estará encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas entrarão em declínio, com máxima prevista de 25°C. O tempo permanece instável até sábado (20).

