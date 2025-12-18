Agressão foi registrada em vídeoReprodução

Rio – Um policial militar agrediu uma idosa com uma coronhada de fuzil, nesta quarta-feira (17), em um bar no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento da agressão.
Veja o vídeo:


A Polícia Militar informou que já identificou o agente, lotado no 20º BPM (Mesquita), e o afastou preventivamente das atividades operacionais. Um procedimento interno foi instaurado a fim de apurar todos os fatos e as medidas administrativas e disciplinares cabíveis, de acordo com o regulamento da corporação.

A PM ressaltou que “não compactua com desvios de conduta ou excessos” e apura com responsabilidade e transparência as ocorrências envolvendo policiais militares, a fim de assegurar “a observância do devido processo legal”.
A corporação não divulgou o motivo da agressão. Também não há informações sobre o estado de saúde da mulher.
O caso é investigado na 57ª DP (Nilópolis), onde os agentes envolvidos na ação e a vítima prestaram depoimentos.