Agressão foi registrada em vídeo - Reprodução

Publicado 18/12/2025 18:28

Rio – Um policial militar agrediu uma idosa com uma coronhada de fuzil, nesta quarta-feira (17), em um bar no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento da agressão.

Veja o vídeo:

PM agride idosa com coronhada de fuzil em bar na Baixada



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ihNKUJ3k2Q — Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2025



A Polícia Militar informou que já identificou o agente, lotado no 20º BPM (Mesquita), e o afastou preventivamente das atividades operacionais. Um procedimento interno foi instaurado a fim de apurar todos os fatos e as medidas administrativas e disciplinares cabíveis, de acordo com o regulamento da corporação.



A Polícia Militar informou que já identificou o agente, lotado no 20º BPM (Mesquita), e o afastou preventivamente das atividades operacionais. Um procedimento interno foi instaurado a fim de apurar todos os fatos e as medidas administrativas e disciplinares cabíveis, de acordo com o regulamento da corporação.

A PM ressaltou que "não compactua com desvios de conduta ou excessos" e apura com responsabilidade e transparência as ocorrências envolvendo policiais militares, a fim de assegurar "a observância do devido processo legal".

A corporação não divulgou o motivo da agressão. Também não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

O caso é investigado na 57ª DP (Nilópolis), onde os agentes envolvidos na ação e a vítima prestaram depoimentos.