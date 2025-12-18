Agressão foi registrada em vídeoReprodução
PM agride idosa com coronhada de fuzil em bar na Baixada— Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2025
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ihNKUJ3k2Q
A Polícia Militar informou que já identificou o agente, lotado no 20º BPM (Mesquita), e o afastou preventivamente das atividades operacionais. Um procedimento interno foi instaurado a fim de apurar todos os fatos e as medidas administrativas e disciplinares cabíveis, de acordo com o regulamento da corporação.
A PM ressaltou que “não compactua com desvios de conduta ou excessos” e apura com responsabilidade e transparência as ocorrências envolvendo policiais militares, a fim de assegurar “a observância do devido processo legal”.
