Alerj aprova orçamento do Estado para 2026 e prevê déficit em R$ 18,93 bilhões
Adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), no entanto, pode reduzir o déficit
Criança dá entrada na UPA de Manguinhos com sinais de maus-tratos
Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde é considerado grave
Homens são eletrocutados em fiação de poste público na Baixada
Concessionária orienta a população a nunca tocar na rede elétrica
PM apreende carga roubada com eletrodomésticos em Niterói
Produtos encontrados pelos policiais não tinham nota fiscal
Vídeo: PM agride idosa com coronhada de fuzil em bar na Baixada
Agente foi afastado das atividades operacionais, informou a corporação
Polícia investiga denúncia de prática de atos obscenos em banheiro de shopping em Nova Iguaçu
Dois homens foram flagrados fazendo sexo oral em uma das cabines
