Cristiano Rodrigues Kellermann saiu do Rio Grande do Sul e veio ao Rio para tentar contato com a atrizReprodução

Publicado 18/12/2025 16:53

Rio – Após audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (18), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a prisão de Cristiano Rodrigues Kellermann, de 40 anos, réu por perseguir a atriz Isis Valverde ao longo de 20 anos . O homem foi preso nesta terça (16), no Joá, na Zona Sudoeste, onde a vítima reside.

O juiz Patrick Couto Xerez Sobral, em sua decisão, destacou que não houve qualquer ilegalidade na prisão em flagrante de Cristiano, que vai responder pelos crimes de perseguição e ameaça. O magistrado também ressalta que ele deve permanecer detido a fim de se evitar uma reincidência criminosa e mais riscos à integridade física da vítima e de seus familiares.

De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), Cristiano foi diversas vezes ao condomínio da atriz para tentar contato diretamente com ela e insistindo em encontrá-la. Ele é do Rio Grande do Sul e veio ao Rio de Janeiro com o objetivo de persegui-la, permanecendo hospedado em um hotel e utilizando transporte de aplicativo.

Cristiano ainda teria contratado um detetive particular para obter dados pessoais de Isis Valverde, como endereço e telefone. Em depoimento, ele afirmou que é “apaixonado” pela artista e relatou várias tentativas de aproximação em diferentes locais e estados, inclusive em ambiente profissional.

Na decisão que tornou Cristiano réu, a juíza Beatriz de Oliveira Monteiro Marques, da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital, afirma que são suficientes os indícios que corroboram com a abertura do processo contra o homem: “No mesmo sentido, os elementos de convicção constantes dos presentes autos, em especial aqueles colhidos em sede policial, conferem a justa causa necessária para o recebimento da denúncia, nos termos do Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, de forma a dar ao julgador condições de proferir um diagnóstico provisório sobre a viabilidade da pretensão punitiva”.