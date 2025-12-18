Cristiano Rodrigues Kellermann saiu do Rio Grande do Sul e veio ao Rio para tentar contato com a atrizReprodução
Perseguidor da atriz Isis Valverde se torna réu
Cristiano Rodrigues Kellermann confessou que era 'apaixonado' pela atriz e, por isto, a seguia há mais de 20 anos
Foragido da Justiça de Minas é preso em Magé
Matuzalem Pereira Carvalho, conhecido como 'Coquinho' ou 'Celular', também já havia fugido de cadeias no Rio
Caminhoneiro é resgatado após sequestro na Avenida Brasil
Carga roubada, avaliada em mais de R$ 300 mil, também foi recuperada no interior da Comunidade do Bairro 13
PF prende mais um estrangeiro por uso de documento falso em Volta Redonda
Caso é o terceiro registrado no posto de passaportes do Shopping Park Sul em menos de 48 horas
Servidor da Polícia Civil é investigado por ligação com liderança do TCP
Funcionário teria fornecido informações para facção e negociaria armas e munições
Homem desaparecido depois de carro ser levado por correnteza é servidor público em Petrópolis
Mauro de Oliveira França é concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans)
