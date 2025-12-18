Cristiano Rodrigues Kellermann saiu do Rio Grande do Sul e veio ao Rio para tentar contato com a atriz - Reprodução

Publicado 18/12/2025 11:42

Rio - Acusado de perseguir a atriz Isis Valverde por mais de 20 anos , Cristiano Rodrigues Kellermann, de 40, se tornou réu. A Justiça do Rio aceitou a denúncia e, com a decisão da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ele passa a responder pelos crimes de perseguição e ameaça.

O despacho, publicado em 1º de dezembro, afirma que os elementos colhidos durante a investigação policial indicam que há indícios suficientes para justificar a abertura do processo contra Cristiano.

“No mesmo sentido, os elementos de convicção constantes dos presentes autos, em especial aqueles colhidos em sede policial, conferem a justa causa necessária para o recebimento da denúncia, nos termos do Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, de forma a dar ao julgador condições de proferir um diagnóstico provisório sobre a viabilidade da pretensão punitiva”, escreveu a juíza na decisão.

Cristiano, preso em flagrante nesta terça-feira (16) por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (18). De acordo com as investigações, ele foi diversas vezes ao condomínio da vítima para tentar contato diretamente com ela e insistindo em encontrá-la.

Cristiano ainda teria contratado um detetive particular para obter dados pessoais de Isis Valverde, como endereço e telefone. Em depoimento, ele afirmou que é 'apaixonado' pela artista e relatou várias tentativas de aproximação em diferentes locais e estados, inclusive em ambiente profissional.