O caso aconteceu na Rua Voluntários da Pátria - Google Street View

Publicado 18/12/2025 08:45

Rio - Um motorista de aplicativo foi esfaqueado na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na Zona Sul, nesta quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos de atacarem a vítima acabaram presos.

Ainda segundo a corporação, dupla tentou se esconder em um prédio da região, que é uma das mais movimentadas do bairro. Durante as buscas, o porteiro do imóvel também precisou ser conduzido à delegacia, diante de indícios de que teria dificultado a atuação policial.



Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime e nem do estado de saúde da vítima. A ocorrência foi encaminhada para a 10ª DP (Botafogo).