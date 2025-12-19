X do Nuno
Moscou e Whashington buscam protagonismo
Alerj aprova orçamento do Estado para 2026 e prevê déficit em R$ 18,93 bilhões
Adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), no entanto, pode reduzir o déficit
Criança dá entrada na UPA de Manguinhos com sinais de maus-tratos
Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde é considerado grave
Homens são eletrocutados em fiação de poste público na Baixada
Concessionária orienta a população a nunca tocar na rede elétrica
PM apreende carga roubada com eletrodomésticos em Niterói
Produtos encontrados pelos policiais não tinham nota fiscal
Vídeo: PM agride idosa com coronhada de fuzil em bar na Baixada
Agente foi afastado das atividades operacionais, informou a corporação
