Publicado 19/12/2025 00:00

A Rússia alertou os EUA sobre uma possível ação na Venezuela, estendendo ao continente americano a lógica dos conflitos de 2025. Da Ucrânia ao Oriente Médio, Moscou e Washington trocam sinais numa espécie de nova Guerra Fria, em que ambos buscam manter protagonismo e influência sob os holofotes globais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter conversado com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que pediu mais alguns dias para fechar o acordo Mercosul-UE. O gesto mostra que o impasse não é técnico, mas político: negociações avançam, enquanto governos calibram pressões internas antes de assumir compromissos definitivos.