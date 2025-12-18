Light pede que moradores acionem técnicos em casos de ocorrências na rede de energia - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 18/12/2025 19:27

Rio – Dois homens foram eletrocutados pela fiação partida de um poste público, na Rua Eliseu de Alvarenga, no bairro Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as vítimas recebem a descarga elétrica.

De acordo com a Light, responsável pelo fornecimento de energia na região, uma pipa atingiu a rede elétrica e provocou o rompimento de um cabo. Técnicos da concessionária estiveram no local e realizaram o reparo.

O vídeo mostra os homens muito próximos à rede de energia caída. Ao ser eletrocutada, a dupla cai imediatamente no chão. Um deles é atingido pelas chamas. Em seguida, dois moradores apagam o fogo com extintores. Os homens ficaram com muitos ferimentos e receberam socorro de uma equipe do Samu.

A Light orientou a população a não manusear a rede elétrica “em hipótese alguma”, o que deve ser feito somente por profissionais da concessionária, “devidamente capacitados e equipados”. Em caso de ocorrências envolvendo a rede de energia, a recomendação é para que moradores acionem as equipes pelo telefone 0800 021 0196.