Criança deu entrada na UPA de ManguinhosDivulgação

Publicado 18/12/2025 20:38 | Atualizado 18/12/2025 20:47

Rio - Uma criança deu entrada na UPA de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, com sinais de maus-tratos na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro clínico do paciente é considerado grave.

A pasta ressaltou ainda que acionou o Conselho Tutelar. Em nota, as polícias Civil e Militar afirmaram que não houve registro de ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o que causou os ferimentos da criança e os responsáveis pelos maus-tratos.