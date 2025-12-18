Caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reprodução/Google Maps

Caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) Reprodução/Google Maps

Publicado 18/12/2025 16:19 | Atualizado 18/12/2025 19:36

Rio - Um homem de 46 anos foi preso, nesta quinta-feira (18), por estupro de vulnerável. Ele atuava como cantor em uma igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, e foi localizado por policiais da 42ª DP (Recreio) em Guaratiba, Zona Oeste.



De acordo com a Polícia Civil, o acusado se aproveitava de sua função na igreja para abusar da vítima desde que ela tinha 8 anos de idade. Porém, o caso só foi comunicado quando a menina completou 12 anos.

O homem dava presentes para atrair a vítima e a ameaçava caso contasse para alguém sobre os abusos. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça devido à possibilidade de haver outras vítimas no caso. Além disso, a Polícia Civil solicitou a quebra do sigilo dos dados do telefone celular do suspeito para ajudar no andamento da investigação.



O homem foi encaminhado para o sistema prisional.