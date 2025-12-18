Atos obscenos aconteceram dentro de uma cabine do banheiro masculino - Reprodução

Publicado 18/12/2025 17:24 | Atualizado 19/12/2025 09:22

Rio - A Polícia Civil investiga a prática de atos obscenos ocorridos dentro do banheiro masculino de um shopping de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (17). Dois homens foram flagrados fazendo sexo oral em uma das cabines.

A contadora Natasha Costa, de 36 anos, denunciou o caso. Segundo ela, os atos são recorrentes e muitas crianças costumam entrar no espaço e podem presenciar as cenas.

"As crianças entram e saem do banheiro. É ridículo. Estou horrorizada com o que vejo lá e ninguém faz nada. Eu me sinto péssima. Não sou mais casada, mas e se fosse? Meu marido entrando no banheiro e acontecendo tudo. É complicado. Como mulher, me sinto péssima. É para desacreditar das pessoas", lamentou.

Natasha contou que já entrou com uma representação no Ministério Público do Rio (MPRJ) e comunicou à administração do shopping sobre o ocorrido. Contudo, a manifestação foi arquivada e, de acordo com a contadora, o estabelecimento não tomou providências.

"Na primeira vez que vi, quando abri a representação no MPRJ, eu falei com três seguranças e não fizeram nada. Ontem [quarta], eu fiz a ocorrência e voltei ao shopping para ver o jogo do Flamengo. A administração chamou a polícia para mim, dizendo que eu não podia filmar. Expliquei aos policiais e disseram que não podiam fazer nada porque eu não pratiquei nada. Pela administração, eu teria ido para delegacia. Senti como se eu tivesse fazendo as coisas erradas, mas quem fez estava dentro do banheiro. Estamos vivendo uma inversão de moral, de ver quem é a vítima e o agressor", disse.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu). A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Em nota, o MPRJ informou que o procedimento foi arquivado porque os fatos já estão sendo investigados pela Polícia Civil. "A abertura de novo procedimento sobre o mesmo caso seria duplicidade, o que é vedado pelo art. 4º da Resolução CNMP nº 174/2017. A vítima foi informada das providências adotadas", comunicou o órgão.

Já a administração do TopShopping informou que a cliente procurou a equipe de segurança, mas não havia ninguém no local para realizar o flagrante.

"O shopping promove há um ano uma campanha contra ato obsceno com cartazes internos, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e mantém ronda constante no local", diz o texto.