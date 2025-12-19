Câmera de segurança flagrou momento em que um homem entra no local e realiza disparos contra a vítima - Reprodução

Publicado 19/12/2025 08:43

Rio - Um homem foi assassinado a tiros em um estabelecimento na Rua Egídio, em Mesquita, na Baixada Fluminense. As câmeras de segurança do local flagraram o crime que aconteceu na tarde desta quarta-feira (17).

O vídeo mostra o momento em que um homem entrou na cozinha e atirou contra Vanderson da Silva, de 38 anos. Mesmo depois de caído, o criminoso ainda realizou mais disparos na direção da vítima.

Segundo a PM, policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para verificar uma ocorrência na Rua Egídio. No local, os agentes encontraram o corpo de um homem e isolaram a área para o trabalho da perícia. Bombeiros também estiveram presente na ação.

De acordo com a Civil, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e localizar o assassino.