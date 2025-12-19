Homem foi encontrado dentro de uma Fiat Uno em Santa Cruz, na Zona OesteReprodução
Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para uma ocorrência sobre disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram um veículo com diversas perfurações e o corpo de um homem no carro.
A área foi isolada para a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.
