Homem foi encontrado dentro de uma Fiat Uno em Santa Cruz, na Zona Oeste - Reprodução

Homem foi encontrado dentro de uma Fiat Uno em Santa Cruz, na Zona OesteReprodução

Publicado 19/12/2025 19:18 | Atualizado 19/12/2025 21:15

Rio - Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, nesta sexta-feira (19), na Estrada Reta do Rio Grande, em Santa Cruz, Zona Oeste.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para uma ocorrência sobre disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram um veículo com diversas perfurações e o corpo de um homem no carro.



A área foi isolada para a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.

A identidade da vítima e a dinâmica do crime não foram divulgadas.