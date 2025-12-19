Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, era considerado uma promessa do turfe brasileiroDivulgação/Jockey Club Brasileiro
O acidente foi transmitido ao vivo pelo canal do Jockey Club Brasileiro. As imagens mostram Joaquim um pouco afastado do pelotão principal, mas cercado de outros competidores, já na reta final da prova. A queda acontece de forma repentina, quando o animal tropeça.
Jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de apenas 16 anos, promessa do turfe, sofreu uma queda no último páreo no hipódromo da Gávea, no dia 9. Ele teve morte cerebral confirmada nesta quarta (17)— Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025
Crédito: TV Turfe pic.twitter.com/4WdBD6mJxe
Natural de Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul, Joaquim havia estreado com vitória no Hipódromo da Gávea em 8 de setembro deste ano. Desde cedo, dedicou-se ao turfe. Ele começou a montar aos 12 anos, nas retas, e estreou oficialmente na Gávea aos 16.
Joaquim era filho do secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, Ivonei Dapper, e da vereadora Jucélia Pavoski Dapper. Nas redes sociais, a prefeitura do município lamentou a morte do jovem. Leia abaixo:
