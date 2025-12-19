Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, era considerado uma promessa do turfe brasileiro - Divulgação/Jockey Club Brasileiro

Publicado 19/12/2025 16:56

Rio - Considerado uma promessa do turfe brasileiro, o aprendiz de jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, morreu após sofrer uma queda durante um páreo no Hipódromo da Gávea, na Zona Sul. O acidente aconteceu no dia 9 de dezembro, na reta final da prova.

O adolescente foi socorrido em estado grave e levado inicialmente para o Hospital Municipal Miguel Couto. Conhecido como J. Pavoski, ele acabou transferido no sábado (13) para o Hospital Pasteur. No entanto, na quarta-feira (17), a equipe médica confirmou a morte cerebral do jovem.



O acidente foi transmitido ao vivo pelo canal do Jockey Club Brasileiro. As imagens mostram Joaquim um pouco afastado do pelotão principal, mas cercado de outros competidores, já na reta final da prova. A queda acontece de forma repentina, quando o animal tropeça.

Veja o vídeo:



Jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de apenas 16 anos, promessa do turfe, sofreu uma queda no último páreo no hipódromo da Gávea, no dia 9. Ele teve morte cerebral confirmada nesta quarta (17)



Crédito: TV Turfe pic.twitter.com/4WdBD6mJxe — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025

Natural de Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul, Joaquim havia estreado com vitória no Hipódromo da Gávea em 8 de setembro deste ano. Desde cedo, dedicou-se ao turfe. Ele começou a montar aos 12 anos, nas retas, e estreou oficialmente na Gávea aos 16.



Joaquim era filho do secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, Ivonei Dapper, e da vereadora Jucélia Pavoski Dapper. Nas redes sociais, a prefeitura do município lamentou a morte do jovem. Leia abaixo:

Em nota, o Jockey Club Brasileiro também lamentou a morte do aprendiz. "Reiteramos nosso compromisso de apoiar os profissionais do esporte em todas as circunstâncias e agradecemos a dedicação de todos que acompanharam a trajetória de J. Pavoski. O Jockey Club Brasileiro expressa suas mais sinceras condolências à família, aos amigos e à comunidade do turfe pela perda irreparável", informou a instituição.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do aprendiz.