Rio - Um homem foi executado a tiros, em plena luz do dia, nesta sexta-feira (19), na Estrada da Meringuava, na Taquara, Zona Sudoeste. Segundo relatos de testemunhas, a vítima, não identificada, seria um miliciano da região. Ele estava parado em frente a uma oficina quando foi atingido por disparos de fuzil.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 13h50, mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) isolaram a área para a realização da perícia. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.
A Taquara, assim como bairros vizinhos, é marcada pela atuação de grupos milicianos, que impõem medo à população e realizam cobranças ilegais de taxas. Por causa da disputa e da influência de grupos criminosos na região, execuções e tentativas de homicídio não são incomuns para os moradores.
Em outubro deste ano, uma família foi atingida por disparos durante uma abordagem em Jacarepaguá. Uma mulher e a filha foram baleadas por tiros de fuzil enquanto estavam dentro de um carro roubado, na Rua Álvaro Ramos, no sub-bairro Colônia Juliano Moreira. O motorista, identificado como Jhonatan Martins, companheiro da mulher e pai da criança, também ficou ferido. Segundo a polícia, ele teria ligação com a milícia.
