Publicado 19/12/2025 18:18 | Atualizado 19/12/2025 21:17

Rio - Um homem foi executado a tiros, em plena luz do dia, nesta sexta-feira (19), na Estrada da Meringuava, na Taquara, Zona Sudoeste. Segundo relatos de testemunhas, a vítima, não identificada, seria um miliciano da região. Ele estava parado em frente a uma oficina quando foi atingido por disparos de fuzil.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 13h50, mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) isolaram a área para a realização da perícia. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.