Raissa saiu do carro com as mãos para o alto, mas foi perseguidaReprodução

Publicado 19/12/2025 17:25

Rio – Raissa de Oliveira, que ocupou o cargo de rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis por 20 anos, teve o carro e outros pertences roubados por pelo menos três homens armados, na tarde desta sexta-feira (19), no município da Baixada Fluminense onde fica a quadra da escola de samba.

Esta é a terceira vez que Raissa é assaltada somente em 2025, sendo a segunda em Nilópolis. Uma câmera de monitoramento registrou a abordagem dos bandidos nesta sexta.

Veja o vídeo:

Ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira tem carro roubado em Nilópolis



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/54KyuoQSir — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025

O vídeo mostra Raissa, de 35 anos, que também é jornalista, trafegando pela Estrada Nilo Peçanha com seu Hyundai Creta, às 14h30, quando outro automóvel faz uma ultrapassagem em alta velocidade pela esquerda. Em seguida, ela para o carro e sai com as mãos para cima.

Nesse momento, três criminosos com armas em punho aparecem na imagem. Não é possível ter certeza se eles saíram do carro que havia ultrapassado Raissa segundos antes ou de outro veículo.

Enquanto dois dos homens vão na direção do carro - um deles logo ocupa o assento do motorista -, o terceiro se aproxima da vítima, a segura pelo pulso e tenta levá-la para o automóvel.

Raissa parece convencê-lo a ficar. O assaltante chega a se distanciar, mas retorna para revistá-la e pegar o celular dela. Na sequência, o trio parte, levando o carro da vítima. A ação dura 35 segundos.

Diego de Oliveira, que acompanhou a irmã na 57ª DP (Nilópolis) para o registro de ocorrência, conversou com o DIA e falou do alívio pelo fato de a ex-rainha de bateria da azul e branca não ter sofrido mais do que a perda de bens materiais: "Levaram carro, celular, bolsa, tiraram anel do dedo... Graças a Deus não fizeram coisas maiores com ela. Mas tudo o que podiam levar, levaram".

O irmão de Raissa afirmou que a jornalista está bem, mas ainda muito abalada. Ela preferiu não dar entrevistas: "O trauma fica. Foi um susto muito grande, então ela não está conseguindo falar neste momento".

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) buscam pelos criminosos. O policiamento foi reforçado na região. A Polícia Civil informou que equipes da 57ª DP analisam as imagens das câmeras para tentar identificar os criminosos.