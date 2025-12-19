Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prendeu o criminosoDivulgação
Preso homem que estuprou enteada de 11 anos em Niterói
Segundo as investigações, o criminoso ameaçava a criança para que não contasse a ninguém sobre as práticas violentas
Preso homem que estuprou enteada de 11 anos em Niterói
Segundo as investigações, o criminoso ameaçava a criança para que não contasse a ninguém sobre as práticas violentas
Vídeo: Esquadrão Antibomba desativa granada na Praia da Macumba
Banhistas acionaram a polícia ao encontrar o artefato explosivo na tarde desta sexta-feira (19)
Homem é encontrado morto dentro de carro na Zona Oeste
O veículo foi encontrado com diversas perfurações na Estrada Reta do Rio Grande, em Santa Cruz
Homem é morto a tiros em plena luz do dia na Taquara
Vítima seria um miliciano da região, de acordo com relatos de testemunhas
Homem é preso por tentar matar pedreiro por causa de R$ 120
Crime ocorreu em 2010. Vítima foi esfaqueada, mas sobreviveu
Suspeito de matar o pai a facadas, adolescente é apreendido na Baixada
Equipe médica chegou a ser acionada, mas já encontrou a vítima sem vida; DHBF investiga o caso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.