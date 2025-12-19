Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prendeu o criminoso - Divulgação

Publicado 19/12/2025 21:33 | Atualizado 19/12/2025 22:04

Rio - Um homem foi preso pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), nesta sexta-feira (19), em Icaraí, Zona Sul de Niterói, por abusar sexualmente da enteada. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Os abusos aconteceram em 2016, quando a vítima tinha apenas 11 anos. De acordo com as investigações, o homem se aproveitava dos momentos em que sua companheira saía de casa para trabalhar para cometer os abusos. O padrasto ainda ameaçava a criança para que não contasse a ninguém sobre as práticas violentas.

Ele foi encaminhado para o sistema prisional.