Rio - O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) desativou uma granada na Praia da Macumba, na Zona Sudoeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), banhistas avistaram o artefato explosivo na areia, nas proximidades do Quiosque da Russa, e acionaram a Polícia Militar.
Veja o momento em que os policiais desativam o objeto:
Vídeo mostra o momento em que o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil desativa uma granada encontrada na areia da Praia da Macumba, Zona Sudoeste do Rio, nesta sexta-feira (19)
Os policiais isolaram a área e acionaram a equipe especializada da Core, que realizou os procedimentos de segurança para a desativação do explosivo. A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga o caso e tenta identificar o responsável por deixar a granada no local.
