O homem foi localizado por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

O homem foi localizado por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Reprodução

Publicado 19/12/2025 17:56

Rio - Um homem foi preso nesta sexta-feira (19) acusado de tentar matar um pedreiro, em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. O suspeito foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em Bangu, na Zona Oeste.

O crime aconteceu em 2010 e, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por uma discussão envolvendo o pagamento de R$ 120 por serviços de uma obra. Durante a discussão, o homem atacou o pedreiro com golpes de faca. Apesar dos ferimentos, a vítima foi socorrida e sobreviveu.

Contra o detido, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.