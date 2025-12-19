Arara foi entregue pelos PMs ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) - Divulgação

Publicado 19/12/2025 22:23 | Atualizado 19/12/2025 22:56

Rio – Uma arara-canindé foi encontrada por policiais do 14º BPM (Bangu), nesta sexta-feira (19), no interior de uma casa usada por criminosos como ponto de venda de drogas na Vila Kennedy, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estiveram na comunidade com o objetivo de prender traficantes, retirar barricadas de vias públicas e coibir roubos de veículos e cargas. Em meio a inspeções, localizaram a ave, sozinha e trancada no imóvel.

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) foi acionado para providenciar a destinação correta para o animal na fauna silvestre.

Em junho deste ano, quatro araras-canindé - três fêmeas e um macho - foram soltas no Parque Nacional da Tijuca. O gesto simbolizou a reintrodução da espécie na cidade do Rio de Janeiro após um período de mais de 200 anos de extinção. O último registro confirmado dessa ave em vida livre na capital fluminense havia sido em 1818. A iniciativa foi uma realização do projeto Refauna, com o apoio do Instituto Chico Mendes e outros parceiros.