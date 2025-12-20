Acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), por volta das 16hReprodução/redes sociais
Acidente entre ônibus do BRT e moto deixa um ferido e calha interditada na Zona Sudoeste
Segundo concessionária, motociclista tentava fazer uma conversão proibida quando ocorreu a colisão
Tentativa de assalto termina com suspeito morto e idoso ferido na Tijuca
A abordagem aconteceu na frente do 1º Batalhão de Polícia do Exército e a poucos metros do 6º BPM (Tijuca)
Operador de máquina morre eletrocutado durante obra em Niterói
Fábio da Silva, de 44 anos, descarregava pallets de concreto na Rua Visconde do Rio Branco
Motorista é preso com mais de 300 kg de maconha na Dutra
Detido disse que carregamento teria como destino o município de Juiz de Fora
Vídeo: motoristas e passageiros jogam 'pelada' na Ponte Rio-Niterói durante interdição
Fluxo de veículos na via ficou parado por cerca de uma hora neste sábado (20) devido a um acesso indevido
'Partiu fazendo o que amava', diz pai de jovem promessa do turfe brasileiro
Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, teve morte cerebral após sofrer uma queda durante um páreo no Hipódromo da Gávea
