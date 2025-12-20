Acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), por volta das 16hReprodução/redes sociais

Um motociclista ficou ferido em um acidente com um ônibus do sistema BRT, na tarde deste sábado (20), na altura da estação Ipase, na Praça Seca, na Zona Sudoeste.
Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo BRT, o motociclista invadiu o corredor Transcarioca, no sentido Alvorada, para realizar uma conversão proibida, quando colidiu com o articulado. O Corpo de Bombeiros informou que encaminhou Vinícius Lopes, de 37 anos, com ferimentos leves, ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. 
O acidente, ocorrido por volta das 16h, interditou a calha do BRT em ambos os sentidos, refletindo na Rua Cândido Benício, que apresentou retenção no trecho.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 17h50, a calha do BRT no sentido Madureira já estava liberada, mas, em direção ao Tanque, ainda havia interdição, com desvio sendo realizado pela pista de rolamento.