Acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), por volta das 16h - Reprodução/redes sociais

Publicado 20/12/2025 19:54 | Atualizado 20/12/2025 21:21

Um motociclista ficou ferido em um acidente com um ônibus do sistema BRT, na tarde deste sábado (20), na altura da estação Ipase, na Praça Seca, na Zona Sudoeste.

Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo BRT, o motociclista invadiu o corredor Transcarioca, no sentido Alvorada, para realizar uma conversão proibida, quando colidiu com o articulado. O Corpo de Bombeiros informou que encaminhou Vinícius Lopes, de 37 anos, com ferimentos leves, ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O acidente, ocorrido por volta das 16h, interditou a calha do BRT em ambos os sentidos, refletindo na Rua Cândido Benício, que apresentou retenção no trecho.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 17h50, a calha do BRT no sentido Madureira já estava liberada, mas, em direção ao Tanque, ainda havia interdição, com desvio sendo realizado pela pista de rolamento.