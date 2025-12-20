Funcionário morre eletrocutado na Rua Visconde de Rio Branco, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/12/2025 18:08 | Atualizado 20/12/2025 21:23

Um funcionário de uma empresa de material de construção morreu eletrocutado na manhã deste sábado (20), durante uma entrega na Rua Visconde do Rio Branco, nº 139, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Fábio da Silva, de 44 anos, operava uma máquina para descarregar pallets de concreto em uma obra de prédios às margens de uma das principais vias da cidade.

Durante o trabalho, o guindaste utilizado na operação encostou em uma rede elétrica, provocando uma forte descarga elétrica sobre o trabalhador. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h30, mas, ao chegarem ao local, constataram que o homem já estava morto.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma testemunha mostra que a vítima usava uniforme azul. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó, e a ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.