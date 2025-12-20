Concessionária responsável pela ponte destacou que é proibido caminhar pela via - Reprodução

Publicado 20/12/2025 16:21

Rio – Motoristas e passageiros dos veículos que ficaram presos no trânsito durante a i nterdição na Ponte Rio-Niterói, na tarde deste sábado (20) , viralizaram nas redes sociais pela forma como decidiram fazer o tempo passar: jogando uma 'pelada'.

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/lQkOmrofyT — Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2025

A concessionária Ecovias Ponte confirmou que as imagens são deste sábado e lembrou que funcionários em carros operacionais trafegaram pela via solicitando que as pessoas voltassem para seus respectivos veículos. A empresa ainda salientou que não é permitido caminhar no local.

A ponte foi interditada por volta das 11h50 devido ao acesso indevido de um pedestre, na altura do Pórtico 3, na Reta do Cais. Cerca de uma hora depois, por volta das 13h, as duas faixas no sentido Rio foram liberadas. Em seguida, às 13h10, as pistas de ambos os sentidos estavam totalmente desobstruídas.

Nas redes sociais, motoristas reclamaram do engarrafamento causado pela interdição. A ocorrência provocou reflexos no trânsito da Linha Vermelha, Avenida Brasil e Avenida Francisco Bicalho, segundo o Centro de Operações Rio.

"Uma hora e dez minutos parados na ponte. É um absurdo", escreveu uma internauta. "Estou parado há mais de 40 minutos no sentido Rio", reclamou um homem.

A Ecovias também esclareceu, às 13h, que o pedestre foi resgatado pelos bombeiros.