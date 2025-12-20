Jiboia foi capturada em casa no bairro de Itaipu, em Niterói - Divulgação

Jiboia foi capturada em casa no bairro de Itaipu, em NiteróiDivulgação

Publicado 20/12/2025 22:38

Rio - Moradores de uma casa em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, foram surpreendidos pela presença de uma jiboia de aproximadamente 2,20 metros dentro da residência. O caso aconteceu na última sexta-feira (19).

Uma equipe da Guarda Ambiental do município foi acionada e realizou a captura do animal de forma segura. Após o procedimento, a cobra acabou sendo devolvida ao seu habitat natural, em uma área de mata preservada no Córrego dos Colibris, também em Itaipu.



No último dia 11, outro caso semelhante foi registrado na Região Oceânica de Niterói. Uma jiboia de cerca de dois metros estava no telhado de uma casa no bairro de Itacoatiara. O animal também acabou resgatado com segurança e encaminhado ao Córrego dos Colibris.

A orientação à população é que, ao se deparar com esse tipo de situação, não tente interagir com o animal e acione imediatamente os canais oficiais da prefeitura da região.