Buscas por Mauro de Oliveira França em Petrópolis

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas ininterruptas há três dias pelo servidor público Mauro de Oliveira França. Na manhã e na tarde deste sábado (20), quatro quartéis atuam na operação, que conta com o apoio de mergulhadores, drones com câmera térmica e um cão do canil da Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo os militares, ao anoitecer, o efetivo é reduzido devido às dificuldades de dar continuidade às buscas na água durante este período.

Mauro ocupava um dos carros arrastados pela correnteza provocada pelo temporal que atingiu Petrópolis na quarta-feira (17). Ele é servidor concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). Em nota, a empresa informou que acompanha o caso, mantém contato com os familiares e presta apoio às autoridades envolvidas, além de oferecer o suporte necessário à família.

Ainda neste sábado, às 14h50, a Defesa Civil emitiu um alerta via SMS sobre a previsão de pancadas de chuva de moderada a ocasionalmente forte, com possibilidade de raios e rajadas de vento em Petrópolis. O aviso gerou apreensão entre os moradores, que temem uma nova tempestade com alagamentos na cidade.
