Buscas por Mauro de Oliveira França em PetrópolisDivulgação/PMP
Mauro ocupava um dos carros arrastados pela correnteza provocada pelo temporal que atingiu Petrópolis na quarta-feira (17). Ele é servidor concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). Em nota, a empresa informou que acompanha o caso, mantém contato com os familiares e presta apoio às autoridades envolvidas, além de oferecer o suporte necessário à família.
Ainda neste sábado, às 14h50, a Defesa Civil emitiu um alerta via SMS sobre a previsão de pancadas de chuva de moderada a ocasionalmente forte, com possibilidade de raios e rajadas de vento em Petrópolis. O aviso gerou apreensão entre os moradores, que temem uma nova tempestade com alagamentos na cidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.