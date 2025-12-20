Buscas por Mauro de Oliveira França em Petrópolis - Divulgação/PMP

Buscas por Mauro de Oliveira França em PetrópolisDivulgação/PMP

Publicado 20/12/2025 21:41

Segundo os militares, ao anoitecer, o efetivo é reduzido devido às dificuldades de dar continuidade às buscas na água durante este período.



Mauro ocupava um dos carros arrastados pela correnteza provocada pelo temporal que atingiu Petrópolis na quarta-feira (17). Ele é servidor concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). Em nota, a empresa informou que acompanha o caso, mantém contato com os familiares e presta apoio às autoridades envolvidas, além de oferecer o suporte necessário à família.



Ainda neste sábado, às 14h50, a Defesa Civil emitiu um alerta via SMS sobre a previsão de pancadas de chuva de moderada a ocasionalmente forte, com possibilidade de raios e rajadas de vento em Petrópolis. O aviso gerou apreensão entre os moradores, que temem uma nova tempestade com alagamentos na cidade.