Buscas por homem desaparecidoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 19/12/2025 15:43

Petrópolis - Um cão do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) está participando das buscas por Mauro de Oliveira França, servidor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), que está desaparecido desde a chuva de quarta-feira (17). A busca está sendo feita em apoio ao Corpo de Bombeiros, que lidera o serviço.

O acionamento foi feito pelos Bombeiros na tarde dessa quinta-feira e as buscas acontecem em diferentes pontos de Pedro do Rio, Nogueira, Cascatinha e Itamarati, no curso do rio que corta essas regiões e também na área do túnel extravasor, no Centro. Até o início da tarde desta sexta-feira, o homem ainda não foi encontrado.

O veículo arrastado pela correnteza durante a chuva de quarta-feira está registrado em nome de Mauro. A CPTrans vem acompanhando as buscas desde então e mantém contato com a família para prestar todo apoio necessário.

O cão utilizado nas buscas é o Taurus, um pastor belga-mallinois que vem sendo treinado desde março pela Guarda Civil. Quatro agentes também foram mobilizados para o serviço de buscas.