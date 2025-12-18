Veículo foi arrastado e encontrado na entrada do Túnel ExtravasorFoto: Reprodução
A CPTrans também informou que está mantendo contato com os familiares e prestando todo apoio necessário.
Bombeiros buscam homem desaparecido após a chuva em Petrópolis
Carro registrado no nome de Mauro de Oliveira França foi arrastado pela correnteza
Petrópolis amanhece com chuva forte e alagamentos
Carros foram arrastados pela correnteza, pontos de apoio abertos, transporte público foi interrompido e alertas foram emitidos
Calendário de Eventos 2026 é lançado pela Prefeitura
São pelo menos 120 eventos programados para o próximo ano
Em menos de 48 horas, PRF registra quatro crimes contra a dignidade sexual em ônibus em Petrópolis
Todos os casos foram encaminhados para a Polícia Civil
Petrópolis do Bem encerra primeiro ano com mais de 3,5 mil atendimentos
Programa busca aproximar as comunidades dos serviços da Prefeitura
