Veículo foi arrastado e encontrado na entrada do Túnel ExtravasorFoto: Reprodução

Publicado 18/12/2025 19:06

Petrópolis - Mauro de Oliveira França, servidor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, está desaparecido após as fortes chuvas registradas na manhã de quarta-feira (17) em Petrópolis. Um carro registrado em seu nome foi arrastado pela correnteza no Centro

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros realizam as buscas por toda região. A CPTrans acompanha a situação e presta apoio às autoridades envolvidas.



A CPTrans também informou que está mantendo contato com os familiares e prestando todo apoio necessário.