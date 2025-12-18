Veículo foi arrastado e encontrado na entrada do Túnel ExtravasorFoto: Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Petrópolis - Mauro de Oliveira França, servidor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, está desaparecido após as fortes chuvas registradas na manhã de quarta-feira (17) em Petrópolis. Um carro registrado em seu nome foi arrastado pela correnteza no Centro
As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros realizam as buscas por toda região. A CPTrans acompanha a situação e presta apoio às autoridades envolvidas.

A CPTrans também informou que está mantendo contato com os familiares e prestando todo apoio necessário.