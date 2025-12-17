Alagamentos em Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 17/12/2025 10:38

Petrópolis - Cenas tristes, porém rotineiras, foram vistas em Petrópolis na manhã desta quarta-feira (17). A chuva que começou durante a madrugada e se estendeu pela manhã gerou alagamentos em diversos locais da cidade e fez alguns rios transbordarem.

Centro, Alto da Serra e Quitandinha foram alguns dos locais mais afetados durante a manhã. Carros foram arrastados pela correnteza e diversas ruas foram tomadas pela água.

Na região do São Sebastião e no Independência, a Defesa Civil acionou o segundo toque do sistema de sirenes às 05h35 e 05h44 ao atingir os protocolos de risco de deslizamento. A ação é para mobilizar as pessoas para os pontos de apoio: Escola Municipal João Paulo II e Escola Municipal Alto Independência. Às 05h53, foi emitido um alerta via sistema Cell Broadcast/Defesa Civil Alerta extremo para risco geológico.

O Cell Broadcast também foi emitido pelo risco de inundação da Rua Coronel Veiga, às 05h38, e pelo risco de deslizamentos no Vila Felipe, às 07h11. Além disso, às 7h29, outro alerta foi emitido por conta do risco de alagamento da Rua do Imperador.

Na Rua 24 de Maio, o segundo toque das sirenes também foi acionado, às 7h35, o Cell Broadcast foi emitido às 7h41, e os pontos de apoio foram abertos.

Mais tarde, por volta das 8h, a situação se repetiu no Quitandinha.

Aulas suspensas

As aulas foram suspensas em toda a rede municipal de ensino. As unidades escolares que são pontos de apoio permanecem abertas, conforme os atingimento dos protocolos, para atendimento da população que mora em áreas de risco.

Acumulado de chuva

A Defesa Civil divulgou os maiores acumulados de chuva registrados em 24 horas, com o São Sebastião tendo o maior registro:

- São Sebastião: 168,4mm (Cemaden RJ)

- Independência: 162,19mm (Cemaden BR)

- Vila Felipe: 144mm (Cemaden RJ)

Pontos de apoio

Por volta das 9h50, os pontos de apoio do primeiro distrito foram abertos. Confira a listagem:

- E.M. Alto Independência

- E.M. Rubens de Castro Bomtempo

- E. M. Papa João Paulo

- E. M. Clemente Fernandes

- E. M. Germano Valente

- CEI Chiquinha Rolla

- E.M. Stefan Zweig

- E.M. Odette Fonseca

- E.M. Governador Marcelo Alencar

- Escola Paroquial Bom Jesus

- Escola da Comunidades Santo Antônio

- E. M. Rosalina Nicolay

- Escola Municipalizada Hercília Henriques Moret

Transporte Público

Por volta das 7h30, o transporte público precisou ser interrompido no primeiro distrito por conta dos inúmeros alagamentos. Cerca de duas horas depois, os ônibus começaram a voltar a circular de maneira gradativa.

Em Corrêas, nas proximidades do Castelo São Manoel, a operação dos ônibus em direção à Itaipava e vice-versa segue interrompida.