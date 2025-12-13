Caixa de som apreendida na açãoFoto: Divulgação/Segurança Presente
Trio é preso por furtar caixa de som de loja no Centro
Uma das envolvidas tem 17 anotações criminais
Operação Praça do Bem termina com um preso e apreensão de carro, motos e drogas
Operação aconteceu em Itaipava, Carangola, Retiro e Centro
Pequena Tribo encerra o semestre com a doação de 50 cestas básicas para o Natal de famílias do Vale do Carangola
A iniciativa reforça o compromisso social do projeto, que mantém atividades gratuitas para crianças da comunidade
Guarda Civil de Petrópolis treina cão para salvamento em escombros
Preparação visa deixar animal e agentes prontos em caso de necessidade de busca por vítimas após ocorrência de chuvas
Mais de 500 crianças da rede municipal são apadrinhadas pelo Natal solidário do Procon
Presentes foram entregues neste semana nas escolas do município
Última edição do 'Petrópolis do Bem' no ano será no Carangola
Com mais de três mil atendimentos realizados, programa acontece neste sábado na Igreja do Divino Espírito Santo
