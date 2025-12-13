Caixa de som apreendida na ação - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Caixa de som apreendida na açãoFoto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 13/12/2025 22:59 | Atualizado 13/12/2025 23:04

Petrópolis - Uma ação do Segurança Presente Petrópolis resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido em um estabelecimento comercial da cidade. A guarnição foi acionada por um funcionário da loja, que informou que um homem teria participado do crime e seguia a poucos metros à frente dos agentes.

Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar os suspeitos em um veículo utilizado na ação criminosa. Durante a abordagem, foi identificado no interior do automóvel uma mulher, apontada como autora do furto, acompanhada de dois homens, identificados como comparsas.

Na revista, os agentes apreenderam R$ 2.038,00 em espécie,, além de uma caixa de som Boombox da marca Aiwa, avaliada em R$ 1.599,00, localizada no porta-malas do veículo e reconhecida como o produto do furto.

Na delegacia, após consulta ao sistema, foi constatado que a mulher possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Após análise da autoridade policial, os dois homens permaneceram presos por furto, enquanto a mulher foi detida tanto pelo mandado de prisão quanto pelo furto.

Ainda segundo apuração, ela possui 17 anotações criminais em seu histórico. Os três detidos são moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo utilizado na ação criminosa ficou apreendido e à disposição da Polícia Civil.