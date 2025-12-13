Operação Praça do Bem - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2025 22:50

Petrópolis - Mais uma operação Praça do Bem foi realizada na noite dessa sexta-feira (12). A ação teve um homem preso por infringir medida restritiva, apreensão de drogas, motos e um carro. O trabalho também teve três estabelecimentos autuados.

Na Rua 13 de Maio, um homem foi preso após ser flagrado descumprido medida restritiva. Ele usava tornozeleira eletrônica e foi encontrado com cocaína, crack e maconha escondidos em uma moto. O indivíduo foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, junto com a carga de drogas e a moto que foram apreendidas.

Ainda na 13 de Maio, outra moto foi apreendida por estacionamento irregular. No mesmo local, um carro com porta-malas abertos e som alto foi apreendido.

Durante a operação, sete estabelecimentos foram fiscalizados e três deles tiveram autuações aplicadas por perturbação de sossego público, em Itaipava, Carangola e Centro.

