Natal Solidário do Procon PetrópolisFoto: Divulgação/PMP
Mais de 500 crianças da rede municipal são apadrinhadas pelo Natal solidário do Procon
Presentes foram entregues neste semana nas escolas do município
Mais de 500 crianças da rede municipal são apadrinhadas pelo Natal solidário do Procon
Presentes foram entregues neste semana nas escolas do município
Última edição do 'Petrópolis do Bem' no ano será no Carangola
Com mais de três mil atendimentos realizados, programa acontece neste sábado na Igreja do Divino Espírito Santo
Estação Jaqueira promove nova oficina gratuita de cerâmica no próximo fim de semana
Atividade integra a programação da mostra "Memórias Moldadas: cerâmica autoral de Petrópolis", em cartaz até 31 de janeiro
Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no Bela Vista
Indivíduo era considerado um dos líderes do crime organizado na comunidade
Shows desta quarta e quinta do Natal Imperial são cancelados
Prefeitura informou que ventania danificou a cobertura do palco e equipamentos de sonorização
UBS Vicenzo Rivetti tem atendimentos suspensos após telhado ser danificado pelo vento
Unidade deve reabrir na próxima semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.