Natal Solidário do Procon PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 11/12/2025 18:55

Petrópolis - Mais de 500 estudantes da rede de ensino municipal de Petrópolis ganharam esta semana presentes da campanha de Natal Solidário do Procon Petrópolis. A entrega das cartinhas apadrinhadas aconteceu nas escolas municipais Paulo Saldanha (Estrada da Saudade), Duque de Caxias (Quissamã), São João Batista (Duarte da Silveira) e Odete Ribeiro (Bonfim).

“Esta campanha representa tudo aquilo que torna esta época do ano especial: a capacidade de olhar para o outro, de estender a mão e de construir esperança. Cada cartinha apadrinhada é um gesto que transforma o Natal de uma criança”, disse o prefeito Hingo Hammes.

A campanha, que já é uma tradição do Procon, começou em 2015 com a chefe de Atendimento do Procon, Mara Sampaio. “É uma ação que toca profundamente quem recebe e também quem doa. Há algo muito especial nesse gesto de cuidado e empatia. Ver o brilho e o sorriso no rosto das crianças é algo que realmente emociona e mostra o quanto iniciativas assim fazem diferença”, explicou.

A entrega dos presentes contou com a presença do Papai Noel, deixando o momento ainda mais especial. Nesta quarta-feira (10), a van do Procon entregou os presentes na E.M. Paulo Saldanha. “Essa é uma ação mágica onde a gente pode proporcionar para essas crianças exatamente o que elas pedem dentro das suas cartinhas. Esse é um momento que engrandece a escola, os nossos alunos, os país e todos os envolvidos”, disse a diretora da escola, Sônia Lima.

O coordenador do Procon, Fafá Badia, destacou que a magia da campanha está justamente em garantir que cada criança receba exatamente o presente que pediu. “Mesmo com toda a correria do fim de ano pegar, organizar, embalar e conferir cada presente, tudo vale a pena quando vemos o sorriso no rosto das crianças. É uma realização para todos nós”, afirmou.