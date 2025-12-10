Oficina será no próximo domingo - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2025 21:20

Petrópolis - No próximo domingo (14), das 9h30 às 12h30, a Estação Jaqueira realiza a oficina “Barrogravura: Memórias do Gesto”, atividade gratuita que integra a programação da mostra “Memórias Moldadas: cerâmica autoral de Petrópolis”, em cartaz até 31 de janeiro no espaço cultural. A oficina será conduzida pela artista Ana Rondon, que também assina a cocuradoria da exposição.

A oficina propõe a criação de uma gravura em tecido de algodão, utilizando pigmentos naturais e o barro como matriz. O público experimentará a barrogravura, técnica que produz impressões e monotipias a partir de uma matriz de argila. “Acho interessante o público entrar em contato com uma técnica que não é muito difundida. A barrogravura, assim como a cerâmica, possui o elemento surpresa; não controlamos totalmente o resultado”, comenta Rondon.

Durante o processo de curadoria da exposição, essa técnica chamou a atenção do curador Carlos Feijó, ao visitar o ateliê da artista. Na obra de Rondon, a barrogravura evidencia o diálogo entre desenho, pintura, gravura e cerâmica, linguagens presentes em sua trajetória e que também aparecem em sua instalação apresentada na mostra.

A oficina é aberta a todos os públicos — crianças a partir de 5 anos (acompanhadas de responsáveis), jovens e adultos — e não exige experiência prévia. Todo o material será fornecido gratuitamente pela Estação Jaqueira, incluindo argila, ferramentas de modelagem, pincéis, rolos, potes, fios e tecido de algodão. As vagas são limitadas a 20 participantes, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de dezembro, às 17h, pelo WhatsApp (21) 96725-8930.

A atividade dá continuidade ao ciclo de oficinas formativas da programação de “Memórias Moldadas”. Em novembro, o espaço recebeu a artista Maria Eduarda Gurjão, com a oficina “Vênus Contemporânea”, voltada à modelagem em argila.

Exposição “Memórias Moldadas”

“Memórias Moldadas: cerâmica autoral de Petrópolis”, com curadoria de Carlos Feijó e cocuradoria de Ana Rondon, reúne o trabalho de 12 artistas: Adrianah Leite, Ana Rondon, Arthur Bosisio, Carolina Ponte, Catita Raposo, Eme Martins, Ingrid Bortolotti, Ivo Ferreira, Jane Maia, Maria Eduarda Gurjão, Maria Luíza Lacerda e Rita Ponte, além de obras do Coletivo Azulejaria Expandida.

Estendida até janeiro de 2026 devido ao sucesso de público, a mostra destaca a cerâmica como linguagem artística contemporânea, propondo um percurso entre tradição, técnica e experimentação. Distribuída em três ambientes — dois internos e um espaço externo com instalação site-specific —, apresenta a diversidade de abordagens que atualmente caracterizam a produção cerâmica em Petrópolis.