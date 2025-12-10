Homem foi preso pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 10/12/2025 21:09

Petrópolis - Um homem de 41 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (10), pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Bela Vista, em Petrópolis. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo atuava em posição de comando e chefia do tráfico na localidade. No momento da prisão, o homem reagiu, discordando da prisão, e precisou ser contido.

O preso foi levado para a 105ª DP.