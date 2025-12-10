Homem foi preso pela Polícia CivilFoto: Divulgação/105ª DP
Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no Bela Vista
Indivíduo era considerado um dos líderes do crime organizado na comunidade
Shows desta quarta e quinta do Natal Imperial são cancelados
Prefeitura informou que ventania danificou a cobertura do palco e equipamentos de sonorização
UBS Vicenzo Rivetti tem atendimentos suspensos após telhado ser danificado pelo vento
Unidade deve reabrir na próxima semana
Defesa Civil de Petrópolis registra 22 ocorrências por conta dos ventos fortes
Quedas de árvore e destelhamentos aconteceram na cidade
Petrópolis recebe vacina inédita para proteção de recém-nascidos
Imunizante é destinado a gestantes a partir da 28ª semana e previne casos graves de bronquiolite em bebês
Ocupação hoteleira no primeiro fim de semana de Natal Imperial ultrapassa 88%
No primeiro distrito, taxa superou 97%
