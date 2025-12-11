Petrópolis do Bem - Foto: Divulgação/PMP

Petrópolis do BemFoto: Divulgação/PMP

Publicado 11/12/2025 18:48

Petrópolis - O Petrópolis do Bem vai encerrar a agenda do ano no sábado (13/12), no Carangola. O programa vai acontecer na Igreja do Divino Espírito Santo (Rua Divino Espírito Santo, 818), das 09h às 16h. A iniciativa da Prefeitura reúne secretarias municipais, entidades parceiras e voluntárias para oferecer serviços de forma mais acessível e facilitada para a população.

O programa já tem mais de 3,1 mil atendimentos realizados neste ano, depois de passar por Cascatinha, Independência, Mosela, Corrêas e Quitandinha.

"Uma das nossas maiores missões é cuidar dos petropolitanos e nós buscamos ampliar o acesso aos serviços públicos para atingir esse objetivo. Muitas vezes a população tem dificuldade de conseguir atendimento, por causa da rotina de trabalho ou da distância para acessar determinado serviço. E o Petrópolis do Bem existe justamente para mudar essa lógica: são as secretarias e os parceiros que vão até os moradores, dentro das comunidades, e aos sábados. Os números mostram a importância desse programa", ressaltou o prefeito Hingo Hammes.

O Petrópolis do Bem foi criado por lei como uma política pública permanente, com foco na mobilização social. A Secretaria de Governo faz a coordenação do programa.

"Estamos encerrando um ano de muito sucesso, com mais de três mil atendimentos realizados, tendo passado por regiões tão importantes da nossa cidade e agora prontos para receber os moradores do Carangola. Queremos convidar todos a participarem neste sábado. Vamos continuar trabalhando para chegar a mais comunidades no ano que vem e ampliar os atendimentos", destacou o secretário de Governo, Fred Procópio.

Durante o Petrópolis do Bem, os moradores vão encontrar serviços de aplicação de vacina contra gripe, covid-19 e HPV, sendo necessário apresentar cartão de vacinação. Também serão oferecidos testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C), com foco no Dezembro Vermelho (mês de Prevenção e Luta contra Aids/HIV). Ainda será possível aproveitar a vacinação antirrábica e, para isso, os animais devem ser levados por responsável maior de 18 anos. Cães devem estar com coleira e guia e gatos devem ser levados em caixa de transporte. Em caso de animais agressivos, deve ser usado focinheira, como determina a lei estadual 4.597/2005.

A Fundação Leão XIII vai oferecer isenção de 2ª via de certidão de nascimento, casamento, óbito, RG, certificado de reservista, habilitação para casamento e distribuição para casamento, Vale Social.

Também será possível participar de uma ação promovida pela Comdep e trocar garrafas pet por vassouras recicladas. Basta levar 24 garrafas para receber uma vassoura, que é feita por funcionários da Companhia. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) vai oferecer pré-cadastro para idosos interessados em obter cartão de estacionamento.

Além dos diversos serviços, também terá apresentações artísticas e culturais, recreação infantil, corte de cabelo, entre outros serviços.