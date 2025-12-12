Cerca de 450 quilos de alimentos foram entregues - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 16:30

Petrópolis - A Pequena Tribo, projeto social mantido pela Organização Vishva Vidya, encerrou o semestre com um gesto de solidariedade: a doação de 50 cestas básicas, totalizando 450 quilos de alimentos, para famílias atendidas pela Amavale, Associação de Moradores e Amigos do Vale do Carangola. A ação foi possível graças às contribuições dos alunos do professor Jonas Masetti. Para muitas famílias da região, o apoio representa um importante reforço na alimentação neste momento especial das Festas de Fim de Ano.



A presidente da Amavale, Dona Ângela Maria Samuel Rosa, destacou a relevância da iniciativa. “Aqui no Vale do Carangola, muitas famílias não têm o que comer no Natal. Há mais de 20 anos fazemos esse trabalho de conseguir cestas básicas, e cada alimento faz diferença. Esses alimentos são ouro para essas famílias”, contou.



O coordenador da Pequena Tribo, Rodrigo Ribas, reforçou que a doação representa a essência do projeto. “A Pequena Tribo nasceu para fortalecer vínculos, cuidar das crianças, mas, também olhar para as famílias. Acreditamos que educação, cultura e solidariedade caminham juntas. Encerrar o semestre ajudando quem mais precisa é parte da nossa missão”, disse.



Idealizador da Pequena Tribo, o professor Jonas Masetti ressaltou o compromisso do projeto com desenvolvimento social e com a comunidade onde está instalado. “A Pequena Tribo é sobre cuidar da infância, mas também sobre honrar a comunidade que nos recebe. Quando as crianças aprendem sobre ancestralidade, pertencimento e cultura, elas também aprendem sobre responsabilidade coletiva. Essa doação expressa exatamente isso”, concluiu Masetti.

Encerramento do semestre celebra cultura nordestina em duas comunidades



O fim do semestre também foi marcado pelas apresentações das turmas da Pequena Tribo nas comunidades do Bela Vista e do Vale do Carangola. As crianças celebraram a cultura nordestina, última temática estudada e trabalhada nas oficinas, e encenaram para famílias e moradores uma adaptação do clássico “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna.



Vestidas com trajes típicos, elas apresentaram cenas teatrais e coreografias ao som de músicas clássicas nordestinas como “Asa Branca”. As atividades fazem parte da metodologia inovadora da Pequena Tribo, que utiliza contos ancestrais, expressão corporal e práticas socioemocionais em oficinas lúdicas no contraturno escolar.



Próximos passos



As aulas da Pequena Tribo retornam em março do ano que vem. O período de matrículas será em fevereiro, com previsão de abertura de 200 vagas gratuitas para crianças de Petrópolis.



O projeto anunciará nas próximas semanas as comunidades que receberão novos núcleos da Pequena Tribo em 2026, ampliando o alcance da iniciativa que já transformou o cotidiano de dezenas de famílias. A sede do projeto, no Vale do Carangola, seguirá como ponto central das atividades. Para acompanhar todas as atividades e novidades, basta acessar pelo Instagram @pequenatribo.