Limpeza de ruas em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 18/12/2025 19:10

Petrópolis - Uma força tarefa da Prefeitura com apoio do Governo do Estado concluiu nesta quinta-feira (18), a limpeza de mais de 20 localidades da cidade afetadas pela forte chuva que caiu na quarta-feira. Os trabalhos continuam no Centro, Corrêas e Nogueira.

Cerca de 200 trabalhadores da Comdep e 11 maquinários – entre retroescavadeiras e caminhões – do Governo do Estado, foram usados nas ações de respostas.

"Nossa ação foi imediata após as chuvas, garantindo respostas rápidas. A força tarefa da Prefeitura com apoio do Governo do Estado e nas primeiras horas pela concessionária Águas do Imperador, garantiu que as principais vias fossem limpas e liberadas ao tráfego. A cidade volta a normalidade, com as aulas retomadas e o comércio funcionando”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Equipes da Defesa Civil de Petrópolis já atenderam 95% das ocorrências registradas por conta da chuva de quarta-feira. No total, foram 51 ocorrências – entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos - desse total, 95% já foram atendidos.

Também foram registrados alagamentos e inundações em diversos pontos da cidade. Dois carros foram retirados do Rio Palatino, no Centro da Cidade.

Além da limpeza, as equipes da força tarefa também atuaram na remoção de árvores e galhos que caíram em vias públicas. “A atuação integrada permitiu restabelecer a mobilidade urbana e oferecer suporte à população de maneira ágil e coordenada", destacou a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira.