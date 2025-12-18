Limpeza de ruas em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP
Trabalho de limpeza após chuva em Petrópolis segue sendo realizado
Mais de 20 localidade e vias já tiveram serviços concluídos
Bombeiros buscam homem desaparecido após a chuva em Petrópolis
Carro registrado no nome de Mauro de Oliveira França foi arrastado pela correnteza
Petrópolis amanhece com chuva forte e alagamentos
Carros foram arrastados pela correnteza, pontos de apoio abertos, transporte público foi interrompido e alertas foram emitidos
Calendário de Eventos 2026 é lançado pela Prefeitura
São pelo menos 120 eventos programados para o próximo ano
Em menos de 48 horas, PRF registra quatro crimes contra a dignidade sexual em ônibus em Petrópolis
Todos os casos foram encaminhados para a Polícia Civil
