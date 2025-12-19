Drogas apreendidas foram levadas para a 105ª DP - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas foram levadas para a 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 19/12/2025 15:32

Petrópolis - A Polícia Militar realizou, na noite desta quinta-feira (18), uma das maiores apreensões de drogas do ano em Petrópolis. No Quitandinha, os agentes apreenderam 93 quilos de entorpecentes, gerando um prejuízo de R$ 441 mil ao tráfico de drogas.

Na ação, um homem de 38 anos, oriundo do Parque União, no Rio de Janeiro, foi preso em flagrante. A abordagem ocorreu no estacionamento de uma academia, após o veículo monitorado subir a serra em direção ao município.



A ação foi resultado de um trabalho de inteligência conduzido há semanas pelo Serviço Reservado do 26º BPM, que vinha rastreando o fluxo de drogas enviado do Rio de Janeiro para Petrópolis. O automóvel vinha sendo acompanhado pelos agentes e foi interceptado ao chegar ao local.



Após revista, os policiais encontraram em seu poder R$ 472,00, um aparelho celular, tabletes de skank, além de grande volume de entorpecentes distribuídos no interior do veículo.



As drogas estavam embaladas e identificadas com referências a áreas de atuação do tráfico, incluindo:

Comunidade do Neylor, Comunidade do Alemão, Morro Florido, Espírito Santo e Morro da Cocada.



No total, foram apreendidos:

•22.074 pinos de cocaína (37,7 kg)

•10.685 pedras de crack (46 kg)

•660 tabletes de maconha (8,8 kg)

•1kg adicional de maconha

•334 frascos de lança perfume

•10 litros de loló

•Material para endolação



Segundo o acusado, o carregamento seria entregue inicialmente na área central da cidade, e depois em outro ponto previamente combinado, possivelmente ligado ao tráfico local.



O homem foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas e permaneceu preso.