A ação foi resultado de um trabalho de inteligência conduzido há semanas pelo Serviço Reservado do 26º BPM, que vinha rastreando o fluxo de drogas enviado do Rio de Janeiro para Petrópolis. O automóvel vinha sendo acompanhado pelos agentes e foi interceptado ao chegar ao local.
Após revista, os policiais encontraram em seu poder R$ 472,00, um aparelho celular, tabletes de skank, além de grande volume de entorpecentes distribuídos no interior do veículo.
As drogas estavam embaladas e identificadas com referências a áreas de atuação do tráfico, incluindo:
Comunidade do Neylor, Comunidade do Alemão, Morro Florido, Espírito Santo e Morro da Cocada.
No total, foram apreendidos:
•22.074 pinos de cocaína (37,7 kg)
•10.685 pedras de crack (46 kg)
•660 tabletes de maconha (8,8 kg)
•1kg adicional de maconha
•334 frascos de lança perfume
•10 litros de loló
•Material para endolação
Segundo o acusado, o carregamento seria entregue inicialmente na área central da cidade, e depois em outro ponto previamente combinado, possivelmente ligado ao tráfico local.
O homem foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas e permaneceu preso.
