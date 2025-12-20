Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, era considerado uma promessa do turfeDivulgação/Jockey Club Brasileiro
Ivonei Dapper, pai de Joaquim e secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, município do Rio Grande do Sul, falou sobre a perda repentina do filho. "Partiu cedo demais, mas partiu fazendo aquilo que amava, e isso diz muito sobre quem ele foi. Seu sorriso, sua determinação e sua vontade de viver continuarão vivos na memória de todos", disse. Joaquim também era filho da vereadora Jucélia Pavoski Dapper.
O corpo do aprendiz de jóquei será sepultado em Faxinalzinho neste domingo (21). Natural do município gaúcho, Joaquim havia estreado com vitória no Hipódromo da Gávea no dia 8 de setembro deste ano. Desde cedo, dedicou-se ao turfe: começou a montar aos 12 anos, nas retas, e fez sua estreia oficial na Gávea aos 16 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.