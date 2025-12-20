Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, era considerado uma promessa do turfe - Divulgação/Jockey Club Brasileiro

Publicado 20/12/2025 16:18

Rio - O pai do adolescente Joaquim Pavoski Dapper , de 16 anos, considerado uma promessa do turfe brasileiro, compartilhou recentemente uma publicação feita pelo filho meses antes do acidente. Na postagem, o jovem mencionava a possibilidade de perder a vida enquanto praticava o esporte. "Se algum dia o cavalo me tirar a vida, saiba que eu fui sorrindo e muito feliz", escreveu o aprendiz de jóquei em suas redes sociais.

Joaquim morreu após sofrer uma queda durante um páreo no Hipódromo da Gávea, na Zona Sul do Rio. O acidente aconteceu no dia 9. Ele chegou a ser hospitalizado, mas, na quarta-feira (17), a equipe médica confirmou a morte cerebral do adolescente.



Ivonei Dapper, pai de Joaquim e secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, município do Rio Grande do Sul, falou sobre a perda repentina do filho. "Partiu cedo demais, mas partiu fazendo aquilo que amava, e isso diz muito sobre quem ele foi. Seu sorriso, sua determinação e sua vontade de viver continuarão vivos na memória de todos", disse. Joaquim também era filho da vereadora Jucélia Pavoski Dapper.



O corpo do aprendiz de jóquei será sepultado em Faxinalzinho neste domingo (21). Natural do município gaúcho, Joaquim havia estreado com vitória no Hipódromo da Gávea no dia 8 de setembro deste ano. Desde cedo, dedicou-se ao turfe: começou a montar aos 12 anos, nas retas, e fez sua estreia oficial na Gávea aos 16 anos.