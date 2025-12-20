Argentino na lista da Interpol foi preso pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 20/12/2025 13:14

Rio - Um argentino procurado pela Interpol foi preso nesta sexta-feira (19) pela Polícia Federal, em Paraty, Região da Costa Verde do Rio. Ele era considerado foragido da Justiça pelo crime de violência doméstica.

Segundo a PF, o homem, de 41 anos, teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol após a emissão de um mandado de prisão internacional. As investigações apontaram que ele entrou no Brasil de forma irregular, o que levou à sua identificação pelas autoridades brasileiras.

Após a confirmação do mandado a ordem judicial foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O detido responderá pelo crime de violência doméstica.